Ein lauter Knall in einer Trafostation an der Oberplattenstrasse löste einen Grosseinsatz aus. Feuerwehr und Polizei konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, doch der Stromausfall in Lichtensteig könnte noch Stunden andauern.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Foto: KAPO SG

Darum gehts Brand in Trafostation verursacht Stromausfall in Lichtensteig. Ursache unbekannt

Lauter Knall gemeldet, Rettungskräfte fanden starke Rauchentwicklung vor

Johannes Hillig Redaktor News

Am Montag, kurz vor 15:35 Uhr, ist es in einer Trafostation an der Oberplattenstrasse zu einem Brand gekommen. Infolge des Brandes herrscht aktuell ein Stromausfall in weiten Teilen der Gemeinde Lichtensteig. An der Behebung des Stromausfalls wird mit Hochdruck gearbeitet. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Eine Auskunftsperson meldete der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen einen lauten Knall aus der Trafostation.

Stromausfall für die nächsten Stunden

Die ausgerückten Rettungskräfte fanden einen Brand und eine starke Rauchentwicklung in der Trafostation vor. Sie begannen umgehend mit Lösch- und Entlüftungsarbeiten und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Aktuell herrscht aufgrund des Brandes in weiten Teilen von Lichtensteig ein Stromausfall. Es ist davon auszugehen, dass dieser die nächsten Stunden bestehen bleibt. Der zuständige Strombetreiber arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Die Brandursache ist bislang unbekannt.