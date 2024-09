Brand in Rapperswil-Jona SG Mann will Benzin abfüllen – Garage fängt Feuer

Am Sonntagmorgen ist es in Rapperswil-Jona SG zu einem Brand gekommen. Ein 37-jähriger Mann wollte den Inhalt des vollen Tanks seines Töffs in einen Kanister umleeren. Dabei geriet mutmasslich Treibstoff daneben. Ein Feuer brach aus.