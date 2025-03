Brennendes Auto auf der Autobahn bei Montlingen SG

Auf der A13 bei Montlingen ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Der 68-jährige Lenker konnte rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug verlassen.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Fahrer konnte sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann sei um 15 Uhr von Kriessern in Richtung Buchs unterwegs gewesen, als sein Auto in Brand geriet, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Die ausgerückte Feuerwehr traf das Auto im Vollbrand an und konnte das Feuer rasch löschen. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Schäden an den Strasseneinrichtungen belaufen sich auf rund 20’000 Franken.