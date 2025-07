Bischofswahl Beat Grögli zum neuen St. Galler Bischof geweiht

In der St. Galler Kathedrale ist am Samstag Beat Grögli in einem feierlichen Gottesdienst zum zwölften St. Galler Bischof geweiht worden. Er tritt die Nachfolge von Markus Büchel an, der in den Ruhestand wechselt.

Publiziert: 12:03 Uhr