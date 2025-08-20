Am Dienstagnachmittag ist es auf einem Bergwanderweg am Speer in Rufi SG zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 64-jähriger Schweizer stürzte mehrere Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben.

Leider konnten die Rettungskräfte nichts mehr für den Mann tun.

Erneut hat sich in der Schweiz ein tödlicher Bergunfall ereignet. Gemäss Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen war ein 64-jähriger Einheimischer in Rufi SG vom Speer in Richtung Vorderwengi talwärts unterwegs. Dabei stürzte er aus unbekannten Gründen rund 50 Höhenmeter in die Tiefe.

Dabei kam er ums Leben. Im Einsatz standen Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Rega und Alpine Rettung Ostschweiz. Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.