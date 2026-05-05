Am Sonntagabend wurde anlässlich einer Personenkontrolle bei einem 35-jährigen Thailänder mutmassliches Deliktsgut festgestellt. Daraufhin griff der Mann die beiden Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen mit Faustschlägen und Fusstritten an.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine zivile Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen kontrollierte kurz vor 18 Uhr einen Mann beim Bohl in St. Gallen, wobei mutmassliches Deliktsgut festgestellt wurde. Als dem Mann die Sicherstellung der Sachen eröffnet wurde, griff dieser die Polizisten mit Faustschlägen und Fusstritten an. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann weiterhin stark und trat mehrfach gegen die Polizisten.

Mit Unterstützung der Stadtpolizei St. Gallen konnte der 35-Jährige für die weiteren Amtshandlungen festgenommen werden. Auch während des Transportes sowie während der Unterbringung in der Zelle verhielt sich der Mann weiterhin gewalttätig und beschimpfte und bedrohte die anwesenden Polizisten.

Anlässlich der Festnahme wurde ein Polizist leicht verletzt. Er begab sich im Anschluss selbständig zur Kontrolle ins Spital. Der zweite Polizist erlitt Prellungen, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der 35-Jährige wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt. Zudem wird geprüft, ob er für weitere Delikte verantwortlich ist.