Am Mittwoch kam es am Flumserberg SG zu einem tragischen Unfall. Für einen 61-jährigen Mitarbeiter einer Sesselbahn endete dieser tödlich.

1/5 In Flums kam es am Mittwoch zu einem schlimmen Unfall. Foto: BRK-News

Bei der Prodalp im Skigebiet Flumserberg im Kanton St. Gallen kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall. Ein 61-jähriger Mitarbeiter der Sesselbahn Prodkamm wurde bei routinemässigen Kontrollarbeiten verletzt und starb.

Er war kurz vor 9.30 Uhr mit Kontrollarbeiten im Einfahrtsbereich der Sessel beschäftigt, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der Schweizer in die laufende Bahn eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Unfallursache wird von der Staatsanwaltschaft untersucht.

Gäste befanden sich zu dem Zeitpunkt keine auf der Sesselbahn. Aktuell steht die Bahn still und es ist unklar, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Auf Anfrage von Blick verweist Katja Wildhaber, Mediensprecherin und Mitglied der Geschäftsleitung der Bergbahnen Flumserberg auf die Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen. Zum Vorfall selber: «Wir können dazu nichts sagen, ausser, dass wir den Angehörigen unser Beileid aussprechen.»