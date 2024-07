384 Kandidierende für St. Galler Stadtparlament

Die 63 Sitze im St. Galler Stadtparlament sind begehrt. 384 Personen treten im September zur Wahl an, wie die Stadt am Montagabend nach Ablauf der Frist für Wahlvorschläge bekanntgab.

Die 177 Frauen und 207 Männer treten auf 15 Listen an. Das ist eine Liste mehr als bei den letzten Wahlen im Jahr 2020. Damals waren insgesamt 333 Kandidierende im Rennen. Die vollständigen Listen mit den Namen aller Kandidierenden sollen an diesem Freitag publiziert werden. Die Erneuerungswahlen finden am 22. September statt.

Bei der Stadtregierung treten alle fünf Bisherigen an: Markus Buschor (parteilos), Peter Jans (SP), Maria Pappa (SP), Sonja Lüthi (GLP) und Mathias Gabathuler (FDP). Herausgefordert werden sie von Patrik Angehrn (Mitte), Cem Kirmizitoprak (parteilos) und Robin Eichmann (Juso).

Für die Wahl des Stadtpräsidiums ist ein einziger Wahlvorschlag eingegangen: Stadtpräsidentin Maria Pappa stellt sich der Wiederwahl.