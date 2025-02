Die Seilbahn auf den Säntis wird erneuert. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Säntisbahn werde am jetzigen Standort zwischen der Tal- und der Bergstation durch eine neue Schwebebahn ersetzt, erklärten die Verantwortlichen der Säntisbahn am Montag an einer Medienorientierung. Mit technischer Innovation werde der Komfort für die Gäste sowie die Windstabilität verbessert.

Die Bauarbeiten starten im Frühjahr 2025 ohne den regulären Bahnbetrieb zu beeinträchtigen. Ab Mai 2026 muss dieser aber für rund ein halbes Jahr unterbrochen werden. Im neuen Projekt soll die Seilbahn nur noch mit einem statt wie bisher zwei Masten auskommen.

Die Säntis-Schwebebahn befördert jährlich rund eine halbe Million Fahrgäste. Sie nahm im Sommer 1935 erstmals den Betrieb auf. 1974 wurden die Anlagen letztmals komplett erneuert.