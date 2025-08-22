Ein Lastwagenanhänger kippte am Freitag auf der A1 zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln um. Der Unfall führte zu einer Vollsperrung der Autobahn in Richtung St. Margrethen und verursachte einen langen Rückstau. Verletzt wurde niemand.

1/8 Am Freitag brauchten Autofahrer auf der A1 bei Gossau jede Menge Geduld. Foto: BRK News

Darum gehts Lastwagen-Anhänger kippte auf A1 zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln um

Unfall führte zu Vollsperrung der Autobahn und langem Rückstau

Sachschaden an Strasseneinrichtung beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Nix ging mehr auf der Autobahn A1. Der Abschnitt zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln musste am Freitagnachmittag gesperrt werden. Der Grund: ein Selbstunfall. Ein Lastwagen samt Anhänger war umgekippt. Der Chauffeur (63) wurde dabei nicht verletzt. Der Anhänger war während der Fahrt aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern und kippte auf die Seite.

Die Fahrzeugkombination kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein Teil der Ladung fiel vom Anhänger. An der Fahrzeugkombination und der Ladung, bestehend aus Fenstern mit Rahmen, entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. An der Strasseneinrichtung der Autobahn entstand mehrere zehntausend Franken Sachschaden.

Sperrung der Autobahn bis in die frühen Abendstunden

Die Sperrung der Autobahn führte zu einem Rückstau bis Wil. Kurz nach 17:30 Uhr konnte die Fahrzeugkombination geborgen werden, sodass Autofahrer, die zwischen dem Anschluss Gossau und der Unfallstelle blockiert waren, die Autobahn verlassen konnten. Doch auch am Abend ist die Situation nicht viel besser. Eine Leserreporterin erklärt gegenüber Blick, dass der Stau auch um 19.30 Uhr noch besteht. «Ich bin in zwei Stunden einen Kilometer weit gekommen. Ich stehe immer noch.»

Ein aktuelles Bild, zeigt, dass die Fahrzeuge nach wie vor stehen und eine Rettungsgasse bilden. Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis der Verkehr wieder flüssig läuft.