Darum gehts
- Lastwagen-Anhänger kippte auf A1 zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln um
- Unfall führte zu Vollsperrung der Autobahn und langem Rückstau
- Sachschaden an Strasseneinrichtung beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken
Nix ging mehr auf der Autobahn A1. Der Abschnitt zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln musste am Freitagnachmittag gesperrt werden. Der Grund: ein Selbstunfall. Ein Lastwagen samt Anhänger war umgekippt. Der Chauffeur (63) wurde dabei nicht verletzt. Der Anhänger war während der Fahrt aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern und kippte auf die Seite.
Die Fahrzeugkombination kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein Teil der Ladung fiel vom Anhänger. An der Fahrzeugkombination und der Ladung, bestehend aus Fenstern mit Rahmen, entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. An der Strasseneinrichtung der Autobahn entstand mehrere zehntausend Franken Sachschaden.
Sperrung der Autobahn bis in die frühen Abendstunden
Die Sperrung der Autobahn führte zu einem Rückstau bis Wil. Kurz nach 17:30 Uhr konnte die Fahrzeugkombination geborgen werden, sodass Autofahrer, die zwischen dem Anschluss Gossau und der Unfallstelle blockiert waren, die Autobahn verlassen konnten. Doch auch am Abend ist die Situation nicht viel besser. Eine Leserreporterin erklärt gegenüber Blick, dass der Stau auch um 19.30 Uhr noch besteht. «Ich bin in zwei Stunden einen Kilometer weit gekommen. Ich stehe immer noch.»
Ein aktuelles Bild, zeigt, dass die Fahrzeuge nach wie vor stehen und eine Rettungsgasse bilden. Es dürfte noch einige Zeit dauern, bis der Verkehr wieder flüssig läuft.