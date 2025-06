1/4 Der Blüttel-Anwalt von St. Gallen muss sich erneut vor Gericht verantworten. Foto: Screenshot TVO

Darum gehts Anwalt wegen Nacktheit vor Gericht, Staatsanwaltschaft fordert Verurteilung

Beschuldigter soll sich mehrfach vor Sekretärin entblösst haben

Staatsanwältin fordert bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten und 12'600 Franken Geldstrafe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandro Zulian Reporter News

Am Mittwoch steht ein Stadtsanktgaller Anwalt* vor dem Kantonsgericht. Der Mann soll sich in den Jahren 2020 und 2021 mehrmals seiner Assistentin* nackt gezeigt und im Büro seiner Kanzlei geblüttelt haben. So steht es in der entsprechenden Anklageschrift.

Mindestens elfmal sei es zu diesen nackten Tatsachen gekommen. Ein paar Mal habe er zuvor rhetorisch gefragt «ist es okay, wenn ich mich ausziehe?», um danach direkt blank zu ziehen. Jackett weg, Hemd weg, Hose weg – «eine Unterhose trug er nicht», schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet auf mehrfache Ausnützung einer Notlage. Denn das Opfer war aus finanziellen Gründen auf den Job beim Blüttler-Anwalt angewiesen.

«Wenn er keine Kleider trug, war er besser gelaunt»

In der zehnseitigen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft erfährt man, dass die damals arbeitssuchende Sekretärin gleichzeitig die Nachbarin des Beschuldigten war. 2020 bot er ihr an, in seinem Sekretariat als Assistentin zu arbeiten. Der spärliche Lohn auf 60 Prozent: 1980 Franken.

Schnell habe sie bemerkt, dass ihr neuer Chef «cholerische Ausbrüche» an den Tag legte, Menschen am Telefon «derart zusammenstauchte» und «Akten vom Tisch herunterschmiss». Die Wut habe sich auch gegen die neue Mitarbeiterin gerichtet. Sie war unerfahren und hatte noch nie in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, so die Staatsanwaltschaft.

Eines Tages habe ihr Chef angefangen, sich im Büro auszuziehen. Die Mitarbeiterin habe «perplex» reagiert, arbeitete aber weiter. Einerseits brauchte sie das Geld, andererseits bemerkte sie, dass seine Nacktheit den aufbrausenden Chef besänftigen konnte. Oder wie die Staatsanwaltschaft es beschreibt: «Wenn er keine Kleider trug, war er besser gelaunt.» Die neue Mitarbeiterin sei «auf die Tätigkeit beim Beschuldigten angewiesen» gewesen.

Insgesamt gab es gemäss Anklage zwischen 11 und 13 solcher Vorfälle in den Jahren 2020 und 2021. Ein nacktes Schläfchen im Büro, ein nacktes Vorbeispazieren am Sekretariat, textilfreie Sitzungen. Öfter gab es auch «Masturbationsbewegungen», so die Staatsanwältin. Einmal habe sogar der Hund des Beschuldigten seinen Penis abgeleckt.

In erster Instanz Freispruch

Irgendwann reichte es der Sekretärin. Das Arbeitsverhältnis wurde aufgelöst, später zeigte sie ihren Chef an. In der Folge musste sich dieser vor zwei Jahren vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten.

Die Nacktheit im Büro gab der Anwalt auch teilweise zu. Er habe im Sommer und Herbst 2020 gelegentlich in den Büroräumlichkeiten ein textilfreies Mittagsschläfchen gemacht. «Da entkleide ich mich zum Teil, damit der Anzug nicht zerknittert», sagte er. Er schlafe auch zu Hause ohne Pyjama, erklärte seine Verteidigerin. Es treffe also zu, dass die Sekretärin den Anwalt im Büro nackt gesehen habe. Zudem hätten die beiden auch sonst über Nacktheit und Nudismus gesprochen.

Das Gericht sprach den Anwalt im Juni 2023 erstinstanzlich frei. Eine Notlage sei nicht ausgenutzt worden. Gemäss Strafgesetzbuch gehört zum Ausnützen einer Notlage, dass der Beschuldigte das Opfer veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Abhängigkeit ausnützt. Für das Gericht waren die Entblössungen keine sexuellen Handlungen, die nur aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses geduldet wurden.

Die Staatsanwaltschaft war mit diesem Urteil nicht zufrieden. Die damalige Sekretärin schloss sich im Schuldpunkt der Staatsanwaltschaft an. Jetzt muss das Kantonsgericht entscheiden, ob der Anwalt sich mit seiner Nacktheit strafbar gemacht hat. Die Staatsanwältin fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten und eine Geldstrafe von 12'600 Franken.

Ebenfalls neu aufgerollt wird ein möglicher Fall von Tierquälerei durch den Anwalt. Er soll sich demnach von einem Hund seinen Penis ablecken lassen haben.

Zivilrechtliche Konsequenzen

Obwohl der Blüttler-Anwalt vor dem Strafgericht wegen seiner Nacktheit freigesprochen wurde, hatte die Sache zivilrechtlich dennoch Konsequenzen.

Auf dem Zivilweg musste er im Oktober vergangenen Jahres wegen Verstosses gegen das Gleichstellungsgesetz, sprich sexuelle Belästigung, eine Niederlage einstecken. Der Einzelrichter des Kreisgerichtes St. Gallen veranlasste, dass der Anwalt seiner Ex-Sekretärin über 13'000 Franken bezahlen musste. Der Blüttel-Anwalt ging aber in Berufung und sagte damals gegenüber Blick: «Wenn es sein muss, gehen wir bis ans Bundesgericht.»

Auf Anfrage von Blick wollten sich beide Parteien nicht zum Berufungsprozess äussern. Es gilt in allen Punkten die Unschuldsvermutung. Die Verhandlung am Kantonsgericht St. Gallen beginnt um 8.30 Uhr. Blick berichtet live.

* Namen bekannt