Hund beisst Havaneser tot – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag ist ein Hund im Bereich Rittmarren in Uetliburg von einem anderen Hund tot gebissen worden. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Die Täter hinterliessen falsche Personalien und sind bisher unbekannt

Es ist ein Albtraum für jeden Hundebesitzer: Der eigene Vierbeiner wird angefallen und schwer verletzt. Beim Restaurant Rittmarren in der Nähe von Uetliburg SG ereignete sich am Samstag ein Drama. Eine Frau war zu Fuss mit ihrem unangeleinten Hund, Rasse Havaneser, von der Beiz auf dem Wanderweg in Richtung Uetliburg unterwegs.

Bei einem Kreuz westlich des Restaurants seien plötzlich eine Frau und ein Mann mit ihrem unangeleinten Hund gesessen. Dieser sprang ohne Vorwarnung auf den Havaneser der Anzeigeerstatterin zu und packte ihn. Der Mann versuchte seinen Hund von dem Havaneser loszubekommen. Der Havaneser verstarb jedoch durch den Hundebiss. Die Besitzerin erstattete daraufhin Anzeige.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau und der Mann, deren Hund den Havaneser tot gebissen hatte, hinterliessen gegenüber einer Drittperson ihre angebliche Adresse. Die weiteren Abklärungen ergaben aber, dass die Personalien der Frau und des Mannes falsch sind.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zum Vorfall, zu den Personen oder zum Hund machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Uznach, 058 229 77 11, zu melden.

Der Mann wird auf ca. 30 - 35 Jahre geschätzt. Er ist circa zwischen 170 - 180 cm gross und trug kurze dunkle Haare sowie einen gepflegten Dreitagebart. Die Frau wird auf ca. 30 - 35 Jahre und auf ca. 160 - 170 cm geschätzt. Sie trug hellbraune, lange Haare sowie ein Nasenpiercing und war tätowiert. Sie sprach Hochdeutsch. Der Hund ist kniehoch, hat caramel- oder fuchsfarbenes sowie kurzes Fell. Er wird als kräftig und muskulös beschrieben.