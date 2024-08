Ist das der nächste Bau-Skandal in Graubünden? In Arosa GR wohnen Stockwerkeigentümer seit bald zehn Jahren in einem Haus, dessen Bauherren zwar mit dem Minergie-Label geworben hatten, das Gebäude aber nie zertifiziert haben. Nun klagen die Geprellten.

1/8 Hitsch Leu (65), der angeklagte Hotelier aus Arosa GR, sagt gegenüber Blick: «Wir weisen sämtliche Anschuldigungen zurück und weisen darauf hin, dass die Unschuldsvermutung gilt, solange kein rechtsgültiges Urteil gegen uns ausgesprochen wurde.»

Sandro Zulian Reporter News

H. D.* und ihr Mann sind wütend. Der Bschiss, den sie seit zehn Jahren durchleben müssen, kostet Kraft. «Wir haben die Verwaltung mehrmals gefragt, wo denn das Minergiezertifikat angebracht wurde», sagt H. D. zu Blick. «Doch niemand sah sich bemüssigt, etwas zu unternehmen.»

Was ist passiert? H. D. und weitere Stockwerkeigentümer kauften ihr neues Eigenheim in Arosa GR Mitte der 2010er-Jahre. Das Haus liegt nur wenige Meter vom traumhaften Obersee entfernt. Perfekte Lage an einem perfekten Ort. Und umweltbewusst. Denn das Haus sollte gemäss Kaufvertrag Minergie-zertifiziert sein. Ist es aber nicht.

Das Logo war überall

Die Verkäufer, Planer und Ausführer, darunter der bekannte Aroser Hotelier-Tausendsassa Hitsch Leu (65) und namhafte Exponenten aus der Immobilienwelt der Stadt St. Gallen, machten im Vorfeld des Baus fleissig Werbung für den nachhaltigen und energieeffizienten Baustandard.

Die Baukommission der Gemeinde Arosa beschloss in der Baubewilligung, die Blick vorliegt, explizit: «Vor Baubeginn muss die Bestätigung des Amtes für Energie Graubünden für die Zertifizierung des Minergie-Labels vorliegen.» Das tat sie auch. «Auf Flyer, Dossiers und Werbebroschüren war überall prominent das Minergie-Logo zu sehen», sagt Reto P.**, ein weiterer Stockwerkeigentümer, der anonym bleiben möchte.

Auch in den Verkaufsgesprächen sollen die Verkäufer mehrfach zugesichert haben, dass sie eine Minergie-Zertifizierung hätten. Ein Verkaufsargument, das zieht. Mit Minergie lassen sich Nebenkosten sparen und umweltbewusste Gewissen beruhigen.

«Du hast eh keine Ahnung»

Doch 2016 fehlte die Minergie-Plakette an der Fassade noch immer. Im Haus wurden langsam Zweifel laut, ob alles tatsächlich so gebaut wurde wie versprochen. Wurde es nicht. Das provisorische Minergie-Zertifikat lief spätestens 2015 aus. Die Bauherren schwiegen darüber. Die Eigentümer, die für ihre Apartments teils über eine Million hingeblättert hatten, wurden skeptisch. «Alle, die unangenehme Fragen stellten, wurden gemobbt», sagt H. D.

Werbung

Was ist Minergie? Minergie ist ein Qualitätslabel für energieeffizientes Bauen und Renovieren in der Schweiz. Es wurde 1998 eingeführt und wird vom Verein Minergie Schweiz vergeben. Das Ziel von Minergie besteht darin, den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Gebäuden in der Schweiz zu verringern. Ein Gebäude erhält das Minergie-Label, wenn es bestimmte Kriterien in Bezug auf Energieeffizienz, Komfort und Nachhaltigkeit erfüllt. Dazu gehören eine gute Wärmedämmung, effiziente Gebäudetechnik wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, energieeffiziente Beleuchtung und der Einsatz erneuerbarer Energien. Es gibt verschiedene Minergie-Standards: Minergie, Minergie-P und Minergie-A. Der Minergie-Standard legt Grundanforderungen an die Gebäudedämmung und kontrollierte Lüftung fest. Der Minergie-P-Standard geht darüber hinaus und fordert den Einsatz erneuerbarer Energien. Minergie-A ist der höchste Standard und stellt hohe Anforderungen an die Gebäudehülle und den Energieverbrauch. Minergie-Gebäude bieten zahlreiche Vorteile wie geringere Energiekosten, verbesserten Wohnkomfort, gute Raumluftqualität und weniger CO₂-Ausstoss. Das Minergie-Label ist landesweit bekannt und anerkannt. Die Einhaltung der Kriterien wird durch Zertifizierung und unabhängige Kontrollen überprüft. Minergie ist ein Qualitätslabel für energieeffizientes Bauen und Renovieren in der Schweiz. Es wurde 1998 eingeführt und wird vom Verein Minergie Schweiz vergeben. Das Ziel von Minergie besteht darin, den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen von Gebäuden in der Schweiz zu verringern. Ein Gebäude erhält das Minergie-Label, wenn es bestimmte Kriterien in Bezug auf Energieeffizienz, Komfort und Nachhaltigkeit erfüllt. Dazu gehören eine gute Wärmedämmung, effiziente Gebäudetechnik wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, energieeffiziente Beleuchtung und der Einsatz erneuerbarer Energien. Es gibt verschiedene Minergie-Standards: Minergie, Minergie-P und Minergie-A. Der Minergie-Standard legt Grundanforderungen an die Gebäudedämmung und kontrollierte Lüftung fest. Der Minergie-P-Standard geht darüber hinaus und fordert den Einsatz erneuerbarer Energien. Minergie-A ist der höchste Standard und stellt hohe Anforderungen an die Gebäudehülle und den Energieverbrauch. Minergie-Gebäude bieten zahlreiche Vorteile wie geringere Energiekosten, verbesserten Wohnkomfort, gute Raumluftqualität und weniger CO₂-Ausstoss. Das Minergie-Label ist landesweit bekannt und anerkannt. Die Einhaltung der Kriterien wird durch Zertifizierung und unabhängige Kontrollen überprüft. Mehr

An einer Versammlung aller Stockwerkeigentümer im Jahr 2020 sprach man das Problem schliesslich an. Der Satz, «wir wissen, dass ihr beschissen habt», soll damals seitens der Eigentümer gefallen sein. «Du hast eh keine Ahnung», soll einer der Bauherren gekontert haben. Das Treffen endete im Eklat.

Nach einer in die Hose gegangenen aussergerichtlichen Einigung zogen die Stockwerkeigentümer, die heute noch im schönen Haus in Arosa wohnen, andere Saiten auf. Sie zeigten die Bauherren im Sommer 2020 wegen Betrugs an – im Kanton St. Gallen, wo die Pläne für das Haus ausgearbeitet wurden. Zusammen hätten die Privatkläger über 100'000 Franken verloren – die Bauherren sollen sich daran bereichert haben.

Staatsanwaltschaft wird gemassregelt

Doch die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen stellte das Verfahren im Dezember 2021 ein. «Einer der Gründe der Staatsanwaltschaft war, dass die Immo-Preise gestiegen waren und uns damit kein finanzieller Schaden entstanden sei», sagt Reto P. verständnislos. Schnippisch fügt er an: «Dann klaue ich auch mal zwei Goldbarren, warte darauf, dass der Goldpreis steigt, gebe nur einen Barren zurück und behaupte dann, es sei kein Schaden entstanden!»

Die Kläger geben nicht auf – und werden erhört: Nach einer Beschwerde bei der Anklagekammer des Kantons St. Gallen erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Am 13. August stehen die vier Männer vor dem Kreisgericht St. Gallen und müssen sich wegen Betrugs verantworten.

Werbung

Architekt warnte in E-Mail

Konkret geht es gemäss Anklageschrift um einen als «Käuferordner» betiteltes Dokument. Dort drin steht: «Fassaden mit Aussenwärmedämmung, Fenster mit Wärmeisolierglas für hohen Wohnkomfort (Minergie)» und «Heizungsanlagen: Die Gebäude werden im Minergiestandard ausgeführt.»

Eine E-Mail, die Blick zugespielt wurde, lässt zudem aufhorchen: Der Architekt des Hauses wandte sich schon 2010 an drei der vier Bauherren und schrieb: «Anbei die provisorische Zertifizierung, die uns nun offiziell erlaubt, Werbung mit dem Logo zu machen. Hinweis: Wo Minergie draufsteht, sollte auch Minergie drin sein. Das heisst, wenn ihr mit dem Logo wirbt, müsste der Bau dann auch entsprechend zertifiziert werden.»

Mahnungen vom Amt

Das geschah jedoch nie. «Ein Bauabschluss, beziehungsweise ein Antrag zur definitiven Zertifizierung wurde – trotz Mahnungen unsererseits – nie eingereicht», erklärt Thomas Schmid, Amtsvorsteher des Bündner Amts für Energie und Verkehr.

Die Kläger beauftragten im Jahr 2023 ein Ingenieurbüro mit einer Überprüfung. Das 20-seitige Schreiben, das Blick vorliegt, ist eindeutig: «Das Gebäude, wie es aktuell erstellt wurde, kann nicht zertifiziert werden. Es sind bauliche Massnahmen notwendig.»

Werbung

Hotelier verweist auf Unschuldsvermutung

Der beschuldigte Hotelier Hitsch Leu sagt gegenüber Blick: «Wir weisen sämtliche Anschuldigungen zurück und weisen darauf hin, dass die Unschuldsvermutung gilt, solange kein rechtsgültiges Urteil gegen uns ausgesprochen wurde.»

Bei einer Verurteilung drohen den vier Angeklagten zwischen acht und zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung.

* Namen bekannt

** Namen geändert