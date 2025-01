Mann stürzt auf Baustelle zwei Meter in die Tiefe

Mann stürzt auf Baustelle zwei Meter in die Tiefe

Arbeitsunfall in St. Gallen

Im Kanton St. Gallen ereignete sich am Mittwoch ein eher schwerer Arbeitsunfall. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Auf einen Blick Junger Handwerker stürzt von Leiter auf Baustelle in St. Gallen

Rettungsdienst und Heli im Einsatz für medizinische Versorgung

25-Jähriger fiel aus zwei Metern Höhe und verletzte sich erheblich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Redaktorin News

Auf einer Baustelle an der Vorderen Schwedistrasse hat sich am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, stürzte ein 25-jähriger Mann bei der Montage einer Holzplatte von einer Leiter zwei Meter in die Tiefe und wurde dabei «eher schwer verletzt».

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der Mann mit einem Heli der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen sind im Gange.