Arbeitsunfall Arbeiter verletzt sich in Wildhaus SG beim Sturz von einer Leiter

Ein Mann ist in Wildhaus am Mittwoch während Bauarbeiten zwei Meter von einer Leiter gestürzt. Der 25-Jährige zog sich dabei gemäss Polizei eher schwere Verletzungen zu. Ein Helikopter flog ihn in ein Spital.

Publiziert: 11:00 Uhr