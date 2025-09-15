DE
FR
Abonnieren

Arbeitsunfall
Arbeiter fällt in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe

Ein 60-jähriger Arbeiter ist am Montag auf einer Baustelle in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshelikopter flog ihn mit schweren Verletzungen ins Spital.
Publiziert: 14:12 Uhr
|
Aktualisiert: 14:20 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Ein Rega-Helikopter flog den 60-jährigen Arbeiter ins Spital. (Symbolbild)
Foto: MARTIAL TREZZINI

Darum gehts

  • Arbeiter stürzt von Betonbalkon auf Baustelle in St. Gallen
  • Das Unglück ereignete sich gegen 9.45 Uhr am Montagmorgen
  • Ein Betonstück brach ab und riss den Arbeiter in die Tiefe
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf einer Baustelle an der Lohren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montagnachmittag schrieb. Der Arbeiter stand auf einem Betonbalkon, als ein Stück davon abbrach und ihn in die Tiefe riss.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen