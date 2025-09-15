Arbeiter fällt in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe

Ein 60-jähriger Arbeiter ist am Montag auf einer Baustelle in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshelikopter flog ihn mit schweren Verletzungen ins Spital.

Ein Rega-Helikopter flog den 60-jährigen Arbeiter ins Spital. (Symbolbild) Foto: MARTIAL TREZZINI

Darum gehts Arbeiter stürzt von Betonbalkon auf Baustelle in St. Gallen

Das Unglück ereignete sich gegen 9.45 Uhr am Montagmorgen

Ein Betonstück brach ab und riss den Arbeiter in die Tiefe

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf einer Baustelle an der Lohren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montagnachmittag schrieb. Der Arbeiter stand auf einem Betonbalkon, als ein Stück davon abbrach und ihn in die Tiefe riss.