Arbeiter fällt in Kaltbrunn SG vier Meter in die Tiefe

Ein Rega-Helikopter flog den 60-jährigen Arbeiter ins Spital. (Symbolbild)
Foto: MARTIAL TREZZINI
Darum gehts
- Arbeiter stürzt von Betonbalkon auf Baustelle in St. Gallen
- Das Unglück ereignete sich gegen 9.45 Uhr am Montagmorgen
- Ein Betonstück brach ab und riss den Arbeiter in die Tiefe
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr auf einer Baustelle an der Lohren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montagnachmittag schrieb. Der Arbeiter stand auf einem Betonbalkon, als ein Stück davon abbrach und ihn in die Tiefe riss.