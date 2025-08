Angriff Unbekannte greifen 24-Jährigen in Walenstadt SG an

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Walenstadt einen Mann angegriffen und verletzt. Der 24-Jährige erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 32 Minuten