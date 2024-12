Unbekannter verletzt Mann bei Streit im Gesicht

Bei einer Auseinandersetzung in einem wartenden Bus beim Bahnhof Wil SG ist am Sonntag ein Mann unbestimmt im Gesicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Mann griff gemäss der Polizei einen 45-Jährigen an. Der Verletzte wurde im Spital behandelt.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat Ermittlungen zum Streit aufgenommen. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 45-jähriger Mann wartete in einem Bus auf dessen Abfahrt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Eine Gruppe junger Männer betrat den Bus und es soll zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Als die Gruppe das Fahrzeug bereits wieder verlassen hatte, kehrte einer der Männer zurück in den Bus und verletzte den 45-Jährigen.

Die gesamte Männergruppe flüchtete anschliessend in Richtung der östlichen Bahnhofsunterführung, wie die Kantonspolizei St. Gallen weiter mitteilte.