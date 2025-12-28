DE
FR
Abonnieren

Alterswohnungen evakuiert
Brand in Wohnblock in Gossau SG – Einsatzkräfte finden Leiche

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Gossau starb eine Person. Der Block mit 36 Wohnungen wurde evakuiert.
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen