Unbekannte haben in St. Gallen von einer Weide auf einer Alp einen Brunnen gestohlen. Den 200-Kilo-Koloss zu transportieren, dürfte nicht ganz einfach gewesen sein.

1/2 In der Nacht auf Sonntag wurde ein Alpweidebrunnen geklaut. In etwa so dürfte dieser ausgesehen haben. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Angela Rosser Journalistin News

Wenn das ein Streich sein sollte, dann hatten die unbekannten Täter wenigstens schwer zu schleppen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, wurde in der Nacht auf Sonntag ein Brunnen geklaut.

Genauer gesagt, ein Alpweidebrunnen. Die Täterschaft müsse wohl mit einem «motorisierten» Fahrzeug auf die Alp Mädems in Mädris-Vermol gefahren sein, um den Brunnen aufzuladen. Einen Brunnen klemmt man sich nämlich nicht einfach unter den Arm. Immerhin wiegt das Teil rund 200 Kilogramm.

Die Polizei geht davon aus, dass sie im Anschluss die Örtlichkeit wieder verlassen haben. Die Deliktsumme beträgt rund 2000 Franken. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können. Wer etwas gesehen hat, solle sich doch bitte Polizeistation Mels unter 058 229 78 00 melden.