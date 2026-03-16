Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Grosseinsatz in Uznach SG: Kurz vor 10.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei St. Gallen am Montag eine Meldung, dass in einem Gang des Schulhauses «Haslen Neubau» einen Reizstoff versprüht worden sei. Ein 15-jähriger Schüler hatte mit Pfefferspray um sich gesprüht. Mehrere Schülerinnen und Schüler litten in Folge an Reizhusten und brennenden Augen, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend an die Schule aus. Die rund 45 betroffenen Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 bis 16 Jahren wurden durch die Fachpersonen des Rettungsdienstes sowie die Angehörigen des Sanitätszugs der Feuerwehr Rapperswil-Jona medizinisch begutachtet. Sie alle konnten nach dem Untersuch wieder nach Hause entlassen werden. Der Unterricht am Nachmittag konnte normal aufgenommen werden.

Pfefferspray bei 15-jährigem Schüler sichergestellt

Durch die Chemiewehr Rapperswil-Jona sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen konnte der Reizstoff als Pfefferspray identifiziert und die Gänge gelüftet werden. Die Kantonspolizei St.Gallen leitete umgehend Abklärungen ein und stellte bei einem 15-jährigen Schüler einen Pfefferspray sicher. Die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen wurden aufgenommen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Uznach-Schmerikon, die Chemiewehr Rapperswil-Jona, sechs Mitarbeitetende des Santitätszugs Rapperswil-Jona, mehrere Patrouillen und Fachdienste der Kantonspolizei St.Gallen, fünf Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter Sanität sowie dessen Stellvertretung.