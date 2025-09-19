Pferd mit Reiterin springt in Rossrüti vor Auto

Eine 16-jährige Reiterin und ihr Pferd sind am Donnerstag in Rossrüti SG mit einem Auto zusammengestossen. Das Pferd war plötzlich von einem Trottoir auf die Fahrbahn gesprungen.

Das Pferd sprang samt Reiterin auf die Strasse und vor ein Auto. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine 16-jährige Frau ritt mit ihrem Pferd auf dem Trottoir von Boxloo in Richtung Wil. Gleichzeitig fuhr ein 18-jähriger Mann von Rossrüti in Richtung Braunau. Aus bisher ungeklärten Gründen sprang das Pferd in die Strasse und kollidierte mit dem Auto des 18-Jährigen.

Durch die Kollision stürzte die Reiterin zu Boden. Das Pferd sprang weg. Die 16-Jährige wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Das zurückgekehrte Pferd wurde ebenfalls unbestimmt verletzt und von einem Tierarzt untersucht. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.