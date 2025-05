Bub in St. Gallen von Hund gebissen – verletzt

Die Vonwilstrasse in St. Gallen: Hier passierte der Vorfall. Foto: Stadtpolizei St. Gallen

Am Dienstagabend, zwischen 19.30 und 20 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Knabe mit seinem Velo auf dem Trottoir der Vonwilstrasse. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 4 passierte er einen Mann und eine Frau, die je einen grossen Hund mit dunklem Fell an der Leine führten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschrak einer der Hunde und biss das Kind in den rechten Oberschenkel. Der 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Frau bot an, ihn nach Hause zu begleiten, was er aber ablehnte. Am Mittwochnachmittag meldeten die Eltern des Knaben den Vorfall der Polizei.

Die Stadtpolizei St. Gallen sucht nun nach den beiden Personen, die mit den Hunden unterwegs waren. Diese sowie Zeugen werden gebeten, sich unter +41 71 224 60 00 zu melden.