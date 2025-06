100'000 Franken Sachschaden Brand in Autowerkstatt in Mörschwil SG – eine Person im Spital

In einer Autowerkstatt in Mörschwil SG brach am Sonntagmorgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, aber es entstand hoher Sachschaden. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Publiziert: 13:02 Uhr | Aktualisiert: vor 52 Minuten