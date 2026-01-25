Ein verlorenes Iphone sorgte am Samstag in Liechtenstein für Aufregung. Das Handy meldete einen schweren Unfall, nachdem es vom Autodach gefallen war. Fahrer und Auto blieben unversehrt, das iPhone jedoch nicht.

Darum gehts Am 24. Januar 2026 alarmierte ein iPhone fälschlicherweise die Polizei in Schaan

Das Handy rief nach Sturz vom Autodach automatisch einen Notruf ab

Mehrere Polizeifahrzeuge rückten ab 11.30 Uhr ohne Unfallfund aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Zu einem kuriosen Polizeieinsatz kam es am Samstag gegen 11.30 Uhr in Schaan in Liechtenstein.

Bei der Einsatzzentrale ging ein automatischer Notruf eines iPhones ein, mit der Ansage, der Besitzer sei in einen schweren Verkehrsunfall zwischen Schaan und Nendeln verwickelt.

So kam es zum Notruf

Aufgrund dieser Meldung rückten mehrere Polizeifahrzeuge mit Sondersignalen aus. Vor Ort konnte jedoch glücklicherweise kein Unfall festgestellt werden. Der Iphone-Besitzer hatte vor der Fahrt das Handy aufs Autodach gelegt und auf der Fahrt verloren.

Beim Aufprall des Iphones löste das Handy einen automatischen Emergency Call aus. Fazit des Einsatzes: Lenker und Auto wohlauf, Handy kaputt.