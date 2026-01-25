Darum gehts
- Am 24. Januar 2026 alarmierte ein iPhone fälschlicherweise die Polizei in Schaan
- Das Handy rief nach Sturz vom Autodach automatisch einen Notruf ab
- Mehrere Polizeifahrzeuge rückten ab 11.30 Uhr ohne Unfallfund aus
Janine EnderliRedaktorin News
Zu einem kuriosen Polizeieinsatz kam es am Samstag gegen 11.30 Uhr in Schaan in Liechtenstein.
Bei der Einsatzzentrale ging ein automatischer Notruf eines iPhones ein, mit der Ansage, der Besitzer sei in einen schweren Verkehrsunfall zwischen Schaan und Nendeln verwickelt.
So kam es zum Notruf
Aufgrund dieser Meldung rückten mehrere Polizeifahrzeuge mit Sondersignalen aus. Vor Ort konnte jedoch glücklicherweise kein Unfall festgestellt werden. Der Iphone-Besitzer hatte vor der Fahrt das Handy aufs Autodach gelegt und auf der Fahrt verloren.
Beim Aufprall des Iphones löste das Handy einen automatischen Emergency Call aus. Fazit des Einsatzes: Lenker und Auto wohlauf, Handy kaputt.