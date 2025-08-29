Am Freitagabend ist der Bahnverkehr rund um das ESAF unterbrochen. Schwingfans müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen.

Diese Strecke ist betroffen. Foto: Screenshot sbb.ch

Darum gehts Bahnverkehr zwischen Näfels-Mollis und Netstal unterbrochen wegen Personenunfall beim ESAF

Leserreporter meldet Chaos am ESAF mit wartenden Menschenmassen am Bahnhof

Marian Nadler Redaktor News

Der Bahnverkehr auf der Strecke Ziegelbrücke nach Linthal ist am Freitagabend zwischen Näfels-Mollis und Netstal unterbrochen. Also ausgerechnet dort, wo das Eidgenössische Schwingfest (ESAF) an diesem Wochenende stattfindet. Der Grund dafür ist ein Personenunfall, wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilten.

Die Einschränkung wird bis etwa 0 Uhr dauern. Betroffen sind die Linien S6 und S25. Wer vor Ort ist, muss sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen. Reisende zwischen Näfels-Mollis, Bahnhof und Glarus, Bahnhof können Ersatzbusse benützen.

Ein Leserreporter meldete Blick, es herrsche «Chaos am ESAF». «Es sind mehrere Hundert Leute, die warten», beschreibt er die Situation am Bahnhof Näfels. Er konnte noch einen überfüllten, regulären Bus nach Ziegelbrücke erwischen. Ein Zug habe zwischen Netstal und Näfels gestanden und sei nicht weiter gefahren – wohl aufgrund des Personenunfalls.

