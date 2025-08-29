DE
Zug-Chaos am ESAF – Bahnverkehr bis mindestens 0 Uhr unterbrochen
«Es sind mehrere Hundert Leute, die warten»

Am Freitagabend ist der Bahnverkehr rund um das ESAF unterbrochen. Schwingfans müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen.
Diese Strecke ist betroffen.
Foto: Screenshot sbb.ch

Darum gehts

  • Bahnverkehr zwischen Näfels-Mollis und Netstal unterbrochen wegen Personenunfall beim ESAF
  • Leserreporter meldet Chaos am ESAF mit wartenden Menschenmassen am Bahnhof
  • Einschränkung betrifft Linien S6 und S25 und dauert bis etwa 0 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Der Bahnverkehr auf der Strecke Ziegelbrücke nach Linthal ist am Freitagabend zwischen Näfels-Mollis und Netstal unterbrochen. Also ausgerechnet dort, wo das Eidgenössische Schwingfest (ESAF) an diesem Wochenende stattfindet. Der Grund dafür ist ein Personenunfall, wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilten. 

Die Einschränkung wird bis etwa 0 Uhr dauern. Betroffen sind die Linien S6 und S25. Wer vor Ort ist, muss sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen. Reisende zwischen Näfels-Mollis, Bahnhof und Glarus, Bahnhof können Ersatzbusse benützen.

Ein Leserreporter meldete Blick, es herrsche «Chaos am ESAF». «Es sind mehrere Hundert Leute, die warten», beschreibt er die Situation am Bahnhof Näfels. Er konnte noch einen überfüllten, regulären Bus nach Ziegelbrücke erwischen. Ein Zug habe zwischen Netstal und Näfels gestanden und sei nicht weiter gefahren – wohl aufgrund des Personenunfalls.

Bist du vom Bahn-Chaos betroffen? Dann melde dich und sende uns deine Fotos und Videos per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.

