Klausenpass teilweise gesperrt

Die Arena des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2025 im Glarnerland.
Foto: GIAN EHRENZELLER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Klausenstrasse wird am Samstag, 30. August und Sonntag, 31. August, jeweils von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr ab der Kantonsgrenze Uri/Glarus für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Eine Zufahrt über den Klausenpass bis Urnerboden bleibe von Uri her möglich, schrieb die Urner Kantonspolizei im Communiqué.
Von der Sperrung ausgenommen sind der öffentliche Verkehr, Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge des Strassenunterhalts, landwirtschaftliche Transporte sowie notwendige Transporte der Gastronomie.