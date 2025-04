In Niederurnen GL ist am frühen Sonntagmorgen ein Fussgänger mit einem Linienbus zusammengestossen. Der Fussgänger erlitt durch die Kollision mittelschwere Verletzungen.

Verletzter nach Unfall zwischen Bus und Passant in Niederurnen GL

Beim Unfall zwischen einem Linienbus und einem Fussgänger wurde ein Mann mittelschwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Glarus

Darum gehts Unfall auf Hauptstrasse Richtung Näfels um 4.10 Uhr

Fussgänger trat plötzlich vor den Linienbus auf die Strasse

Buschauffeur (60) und Fussgänger (38) involviert

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum Unfall kam es um etwa 4.10 auf der Hauptstrasse Richtung Näfels, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr der Fahrzeuglenker (60) mit dem Bus von Ziegelbrücke auf der Hauptstrasse in Richtung Näfels. Im Gebiet Gärbi sei plötzlich ein Fussgänger (38) vom Trottoir her vor den Linienbus auf die Hauptstrasse getreten. Der Fussgänger wurde durch die Kollision mittelschwer verletzt und ins Kantonsspital Glarus eingeliefert, wie es weiter hiess.

Beim Fussgänger sei eine Blut- und Urinprobe angeordnet worden. Am Fahrzeug entstand laut Mitteilung Sachschaden. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.