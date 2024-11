Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen auf der Klöntalerstrasse bei Glarus in einer Kurve zur Seite gekippt. Der Lenker des Fahrzeugs blieb unverletzt.

Lastwagen kippt in Kurve bei Glarus zur Seite

Der Lastwagen kippte auf der Klöntalerstrasse zur Seite. Foto: Kantonspolizei Glarus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 22-jährige Lastwagenfahrer gab an, er habe in einer Rechtskurve niesen müssen und dabei die Bremse betätigt, schrieb die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. «Da er zusätzlich noch mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, verlor er die Beherrschung über den Lastwagen.»

Zunächst sei das Heck des Fahrzeugs ausgebrochen, ehe nach einem Gegenlenkmanöver die beiden Vorderachsen auf eine Böschung am linken Strassenrand gerieten. In der Folge kippte der Lastwagen und kam in seitlicher Lage auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Klöntalerstrasse war während rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Nebst der Kantonspolizei und einem Bergungsteam standen auch die Öl- und Chemiewehr sowie das Amt für Umweltschutz im Einsatz.