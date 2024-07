Am Dienstagvormittag kommt eine Frau bei einem Unglück am Mürtschenstock ums Leben. Ihr Partner muss alles mitansehen.

Frau stürzt 100 Meter in die Tiefe – tot

Unglück am Mürtschenstock

Der Unfall ereignete sich am Mürtschenstock.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in Obstalden GL am Mürtschenstock ein Bergunfall mit Todesfolge. Das teilt die Kantonspolizei Glarus mit.

Eine Frau (†57) war mit ihrem Partner (47) anlässlich einer Wandertour auf dem Mürtschenstock unterwegs. Nach einem Aufstieg über die Westflanke begaben sich die beiden Wanderer zur Ostseite des Bergs, um nach Murg zu gelangen.

An einer steilen Stelle hielt sich die Frau an einem losen Felsbrocken fest. Dieser gab aufgrund der Belastung nach, wodurch die Wanderin ca. 100 Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog.