Ein 9-jähriges Mädchen wurde in Näfels GL verletzt, als es während einer Autofahrt den Sicherheitsgurt löste. Bei einer plötzlichen Vollbremsung prallte das Kind gegen die Frontscheibe und erlitt eine Gehirnerschütterung.

Das Mädchen erlitt eine Hirnerschütterung. Foto: Kapo Glarus

Darum gehts Mädchen löst Gurt, prallt bei Vollbremsung in Frontscheibe

Das Kind erlitt eine Gehirnerschütterung durch den Aufprall

Das Mädchen ist neun Jahre alt und sass im Kindersitz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Eine Frau war am Freitag gegen 8.30 Uhr mit einem Auto im Oberdorf in Näfels GL unterwegs. Auf dem Beifahrersitz sass ein Mädchen (9) in einem Kindersitz. Weil es angeblich einen Gegenstand auf dem Boden des Fahrzeugs aufheben wollte, löste es den Sicherheitsgurt.

Doch ausgerechnet in dem Moment musste die Autofahrerin eine Vollbremsung machen, um hinter dem stark bremsenden Fahrzeug vor ihr anhalten zu können. Das nicht gesicherte Mädchen prallte laut der Kantonspolizei Schwyz in der Folge mit dem Kopf in die Frontscheibe und erlitt dadurch eine Gehirnerschütterung.