Unfall in Mitlödi GL Autofahrerin prallt in Baumstrunk

Bei einem Selbstunfall hat sich am Dienstagabend in Mitlödi GL eine 75-jährige Autofahrerin verletzt. Sie wurde in ein Spital gefahren, wie die Glarner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Publiziert: vor 56 Minuten