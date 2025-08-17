Ein 17-jähriger Fahrer verursachte in Glarus einen Unfall. Bei riskanten Fahrmanövern verlor er die Kontrolle, kollidierte mit einer Hausmauer und einer Recycling-Mulde. Zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt, das Auto erlitt Totalschaden.

Ein Junglenker (17) sowie zwei Mitfahrer waren am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr mit einem BMW auf der

Buchholzstrasse in Glarus unterwegs. Auf dem Parkplatz gegenüber der Kunsteisbahn brachte der 17-Jährige das Fahrzeug zum Schleudern und versetzte es mehrfach in eine 360-Grad-Drehung (sogenannte «Donuts»), wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Bei diesem riskanten Fahrmanöver verlor er die Herrschaft über den Personenwagen, kollidierte zunächst mit einer angrenzenden Hausmauer, ehe er in eine Recycling-Mulde prallte.

Die beiden 17- und 18-jährigen Mitfahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt. Am BMW entstand Totalschaden. Dem Lenker wurde der Lernfahrausweis abgenommen. Zur Ereignisbewältigung war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die Öl- und Chemiewehr der Stützpunktfeuerwehr Glarus im Einsatz.