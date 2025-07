Unfall in Filzbach GL Traktorlenker fährt über Stützmauer und flüchtet

Ein Traktor mit Anhänger hat am Samstagabend auf einer Baustelle in Filzbach GL mehrere Bauabschrankungen durchbrochen und ist in der Folge über eine Stützmauer gestürzt. Der Fahrer oder die Fahrerin liess den Traktor schräg an der Mauer hängen und flüchtete unerkannt.

Publiziert: 11:37 Uhr