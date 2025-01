Eine Autofahrerin hat am späten Sonntagabend auf der Autobahn A3 bei Filzbach GL nach eigenen Angaben kurzfristig das Bewusstsein aufgrund von Grippesymptomen verloren. Das Auto der 33-Jährigen geriet nach rechts und kollidierte mit einer Mauer. Verletzt wurde niemand.

Frau verliert auf A3 Bewusstsein und fährt in Mauer

Beim Selbstunfall auf der A3 wurde niemand verletzt, es entstand aber erheblicher Nachtdienst. Foto: Kantonspolizei Glarus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Autolenkerin musste aber den Führerausweis abgeben, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte. Und am Auto sowie an den Strasseneinrichtungen entstand laut Medienmitteilung erheblicher Sachschaden.