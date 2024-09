Der Fahrer eines Ferraris verlor am Freitagabend die Kontrolle über den Sportwagen und krachte in die Leitplanke.

Es ist gegen 18.10 Uhr am Freitag, als ein Mann mit einem roten Ferrari auf der Autobahn A3 bei Bilten GL unterwegs ist, als er zum Überholen ansetzt. Als der 39-Jährige wieder auf die Normalspur wechseln will, passiert es: Er verliert die Kontrolle über das PS-Monster. Der Wagen kracht heftig in die rechtseitige Leitplanke

und kam sodann auf dem Standstreifen zum Stillstand.

Aufgrund auslaufenden Flüssigkeiten musste die Oelwehr sowie die GE Vl für Aufräumarbeiten aufgeboten werden, weshalb es während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen kam. An der Strasseneinrichtung entstand Sach- und am Fahrzeug entstand Totalschaden. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt.