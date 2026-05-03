Ein 70-jähriger Zürcher ist am Freitag bei einer Bergwanderung in Braunwald GL tödlich verunglückt. Er stürzte von einer Felswand. Rettungskräfte fanden seine Leiche nach einer grossangelegten Suche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 70-jähriger Zürcher stürzt bei Bergwanderung in Braunwald tödlich ab

Suchaktion am Brächalp führte zur Bergung des leblosen Körpers

Einsatz von Rega, Alpenrettung und Polizei im Kanton Glarus

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitag ist ein 70-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich bei einer Bergwanderung tödlich verunfallt. Der Mann war allein im alpinen Gebiet unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen von einer Felswand abstürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog.

Am Abend meldeten Angehörige den Wanderer bei der Polizei als vermisst, nachdem kein Kontakt mehr zu ihm bestand. Dank Hinweisen von Angehörigen, die den letzten bekannten Standort des Vermissten übermitteln konnten, konnte das Suchgebiet gezielt eingegrenzt werden. In der Folge wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Einsatzkräfte der Alpinen Rettung standen gemeinsam mit der Rega sowie der Kantonspolizei Glarus im Einsatz. Im Gebiet Brächalp, Gemeindegebiet Braunwald, Glarus-Süd, konnte schliesslich der leblose Körper des Mannes aufgefunden und geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.