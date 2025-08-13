In Schwanden kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 93-jährige Autofahrerin kollidierte frontal mit einem Schulbus und verstarb später im Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt, die Hauptstrasse war drei Stunden gesperrt.

In Schwanden kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Foto: KAPO Glarus

Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignete sich in Schwanden GL ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein 93-jährige Lenkerin war mit ihrem Personenwagen auf der Hauptstrasse in Schwanden in Fahrtrichtung Nidfurn unterwegs. Im Bereich unterhalb des Gemeindezentrums geriet sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal in einen korrekt entgegenfahrenden Schulbus.

Durch die Kollision drehte sich der Personenwagen um 180 Grad und kam auf der rechten Fahrbahnseite zum Stillstand. Die 93-Jährige wurde beim Aufprall eingeklemmt und konnte erst mithilfe von Sanität, Polizei sowie weiteren Helfern aus dem Fahrzeug befreit werden. Während der Bergung verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Sie wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wo sie kurz darauf verstarb.

Der 52-jährige Lenker des Schulbusses blieb beim Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Kinder im Schulbus. Im Rahmen der Ereignisbewältigung musste die Hauptstrasse in Schwanden für rund drei Stunden gesperrt werden, worauf es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.