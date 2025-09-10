Nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis versuchte ein Mann eine Frau zu vergewaltigen. Der Täter verfolgte sie vom ESAF-Gelände aus.

1/2 Am vergangenen Wochenende fand das ESAF in Mollis statt. Dabei kam es zur versuchten Vergewaltigung einer Frau. Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Janine Enderli Redaktorin News

Nach dem Schwingfest in Mollis kam es in der Nacht auf Montag um circa 04.30 Uhr zu einer versuchten Vergewaltigung, wie die Glarner Polizei in einem Communiqué schreibt. Der Fall sei erst im Nachgang gemeldet worden.

Eine unbekannte männliche Person verfolgte eine 46-jährige Frau vom ESAF-Gelände bis zur Kanalstrasse. Dort griff der Unbekannte die Frau an und versuchte sie zu vergewaltigen. Zum aktuellen Zeitpunkt sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall wird derzeit durch die Kantonspolizei Glarus untersucht. Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Glarus zu melden.