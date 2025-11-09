In Oberurnen GL kam es am Freitagabend zu einem Messerangriff, bei dem ein 27-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei musste auf den Angreifer schiessen.

In Oberurnen GL kam es bei einem Polizeieinsatz zu einem Schusswaffeneinsatz. Foto: Kantonspolizei Glarus

Darum gehts 27-Jähriger nach Messerangriff in Oberurnen GL verletzt

Polizei setzte Schusswaffe ein, Angreifer wurde ins Spital gebracht

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Polizeipatrouille hat im glarnerischen Oberurnen am Freitagabend einen gewalttätigen Mann mit einer Schusswaffe verletzt. Zuvor wurden sie wegen häuslicher Gewalt an die Örtlichkeit alarmiert.

Um circa 23.30 Uhr stiessen die aufgebotenen Polizisten auf eine laufende Auseinandersetzung, bei welcher ein 27-jähriger Mann von einem 35-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen wurde.

In der Folge kam es zu einem Schusswaffeneinsatz seitens der Kantonspolizei, worauf der 35-Jährige verletzt wurde und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden musste.

Täter griff Kontrahent mit Messer an

Der 27-Jährige erlitt durch den Messerangriff Stichverletzungen und musste ebenfalls hospitalisiert werden.

Der Vorfall wird nun von der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus untersucht. Gegen den 35-Jährigen, der zwischenzeitlich aus dem Spital entlassen werden konnte, wurde Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.