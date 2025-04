Bei einem Unfall in Glarus am Donnerstag ist das Auto einer 33-Jährigen gegen einen Metallzaun geprallt und zur Seite gekippt. Die Lenkerin erlitt gemäss der Polizei eine kleine Schnittverletzung. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Auto kippt in Glarus nach Zusammenstoss mit einem Zaun zur Seite

Das Auto kippte zur Seite. Foto: Kantonspolizei Glarus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum Unfall kam es, als die 33-jährige Frau mit ihrem Auto an einem stehenden Lieferwagen vorbeifuhr, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.