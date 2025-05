Strassenverkehrsunfall 81-Jähriger überfährt auf Zebrastreifen Kind und zwei Erwachsene

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen in Glarus auf einem Fussgängerstreifen ungebremst in ein Kleinkind und zwei Erwachsene gefahren. Alle drei wurden dabei nicht lebensbedrohlich verletzt und in verschiedene Spitäler gebracht.

Publiziert: 19:33 Uhr