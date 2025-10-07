In Ennenda GL eskalierte ein Streit zwischen einem 32-Jährigen und einem 86-Jährigen. Der ältere Mann feuerte zwei Schüsse aus einer Schrotflinte auf das Auto des Jüngeren ab.

Die Polizei stellte die leeren Patronen sicher. Foto: KAPO GL

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Sonntag kam es in Ennenda, Gemeinde Glarus, zu Streit, bei dem eine Person zwei Schüsse mit einer Schrotflinte abgab. Der Streit hatte schon am Vortag begonnen, als zwischen einem 32-jährigen Mann und einem 86-jährigen Mann ein hitziges Wortgefecht entbrannte, wie die Kapo Glarus mitteilt.

Am Sonntagvormittag suchte der 32-Jährige daraufhin die Jagdhütte des älteren Mannes auf, wo es erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Der 86-Jährige reagierte mit dem Griff zu seiner Schrotflinte und forderte den 32-Jährigen bestimmt auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin entfernte sich der jüngere Mann mit seinem Fahrzeug. Kurz danach feuerte der 86-Jährige zwei Schüsse in Richtung des Autos ab.

Die alarmierte Kantonspolizei Glarus griff schnell ein und konnte den Schützen unweit der Jagdhütte festnehmen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, und es entstand auch kein Sachschaden.

Die Hintergründe des Streits sowie der genaue Tathergang sind derzeit Gegenstand umfassender Ermittlungen der Staats- und Jugendanwaltschaft sowie der Kantonspolizei Glarus.