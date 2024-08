Am Mittwochnachmittag ereignete sich bei Matt GL ein tödlicher Bergunfall. Ein Rentner rutschte aus und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

80-Jähriger stürzt in Glarner Alpen in den Tod

80-Jähriger stürzt in Glarner Alpen in den Tod

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 80-jähriger Mann war mit seiner 73-jährigen Partnerin anlässlich einer Wanderung von der Seilbahn Weissenberge aus über das Bützihoren (2209 m) in Richtung Wissmeilen unterwegs. In einem steilen Abstieg in der Nähe des Bützihoren geriet der 80-Jährige aus dem Gleichgewicht, stürzte über eine Felsformation in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Für die Ereignisbewältigung waren Kräfte der Alpinen Rettung Glarnerland, der Rettungsflugwacht sowie der Kantonspolizei im Einsatz.