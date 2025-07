Zwei Erdrutsche verschütten Strasse ins Klöntal GL

Starke Regenfälle führten am Samstagmorgen zu zwei Erdrutschen, die die Strasse ins Klöntal GL verschütteten. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Samstagnachmittag an.

Zwei Erdrutsche verschütteten am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Strasse ins Klöntal GL. Foto: Kantonspolizei Glarus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wegen der starken Regenfälle haben am Samstagmorgen zwei Erdrutsche die Strasse ins Klöntal GL verschüttet. Personen wurden dabei keine verletzt.

Die Erdrutsche gingen rund einen Kilometer vor dem Staudamm des Klöntalersees nieder, wie ein Sprecher der Glarner Kantonspolizei auf Anfrage zu Keystone-SDA sagte. Am Samstagmittag seien die Bagger noch damit beschäftigt gewesen, die verschüttete Stelle vom Geröll zu befreien.

Eine Öffnung der Strasse erwarteten die Behörden am Samstagnachmittag, wie es in einer Polizei-Mitteilung hiess. Das Klöntal war weiterhin von Glarus her, über die Sackbergstrasse, erreichbar.