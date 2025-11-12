Am Dienstag ist es in Näfels GL zu einem mysteriösen Unfall gekommen. Eine Frau wurde angefahren. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

1/4 Hier passierte es. Foto: Kantonspolizei Glarus

Darum gehts Unfall in Näfels GL

Frau (33) von mysteriösem Fahrzeug umgefahren

Unfallopfer wurde bewusstlos und musste ins Spital gebracht werden

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, zwischen ungefähr 17.30 Uhr und 17.50 Uhr, wurde eine Fussgängerin (33) auf dem Veloweg im Bereich Grüt in Näfels GL von einem Unbekannten angefahren, den die Polizei in einer Medienmitteilung als «Zweiradfahrer» bezeichnet. Die Frau war von Glarus herkommend Richtung Näfels zu Fuss unterwegs. Sie nahm von hinten einen Lichtkegel wahr und wurde kurz darauf von einem unbekannten Zweiradfahrzeug erfasst. Dabei stürzte sie und schlug mit dem Kopf auf dem Veloweg auf.

Durch den Aufprall verlor sie das Bewusstsein und blieb für eine Zeit lang regungslos am Boden liegen. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die verletzte Person und entfernte sich vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Ein zufällig vorbeikommender Passant fand die verletzte Frau und alarmierte umgehend die Polizei. Das Unfallopfer wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Personen, die Hinweise zum Unfall oder zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Glarus unter der Telefonnummer 055 645 66 66 zu melden.