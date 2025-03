Ein 16-jähriger Jugendlicher stürzte beim Klettern in der lintharena Näfels eine Wand hinunter und erlitt ein mittelschweres Schädelhirntrauma. Er wurde Spital Chur gebracht.

16-Jähriger stürzt mehrere Meter in die Tiefe und schlägt mit Kopf auf

Kletterunfall in Näfels GL

An dieser Wand ereignete sich der Unfall. Foto: Kantonspolizei Glarus

Am Donnerstagabend befand sich eine Gruppe Jugendlicher unter Aufsicht eines Erwachsenen aus dem Kanton St. Gallen beim Klettern in der lintharena ag in Näfels GL.

Dabei sicherte ein 14-jähriger Jugendlicher seinen 16-jährigen Kollegen, welcher die Wand hochkletterte. Beim Abstieg in der Kletterwand stürzte dieser plötzlich aus mehreren Metern zu Boden und schlug dort mit dem Kopf auf.

Der Verletzte musste mit einem mittelschweren Schädelhirntrauma durch die alarmierte Rega ins Spital Chur eingewiesen werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.