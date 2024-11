Ein Hangrutsch auf einem Deponiegelände in Glarus Nord führte am Donnerstagabend zu erheblichen Schäden. Der Linthkanal und der Seeweg wurden verschüttet, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Behörden überwachen die Situation weiterhin.

Hangrutsch in Glarus

Die Gemeinde Glarus liegt an der Linth und am Fusse des rund 2300 Meter hohen Vorderglärnisch. Foto: Google maps

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag ist es auf einem Deponiegelände in der Gemeinde Glarus Nord zu einer Hangrutschung gekommen. Um circa 19.15 Uhr lösten sich im oberen Bereich der Deponie mehrere Kubikmeter Deponiematerial und rutschten talwärts in den Linthkanal ab, die Kantonspolizei Glarus berichtete.

Situation wird fortlaufend beobachtet

Durch diesen Hangrutsch wurde der Seeweg am rechten Linthdamm komplett verschüttet und ist deshalb nicht mehr passierbar. Der Linthkanal wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden keine verletzt.

Durch Fachspezialisten, die Linthverwaltung sowie den Deponiebetreiber wird die Situation

vor Ort nun fortlaufend überwacht und beurteilt. Bei dem Einsatz waren die Feuerwehr Glarus Nord, der Zivilschutz des Kantons Glarus, die REGA sowie die Kantonspolizei Glarus vor Ort.