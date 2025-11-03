Am Sonntagabend verlor ein 23-jähriger Junglenker auf der A3 die Kontrolle über sein Auto und baute einen Selbstunfall. Er prallte im Ofeneggtunnel gegen die Tunnelwand und kollidierte anschliessend mit einer Leitplanke. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Ein Junglenker baute am Sonntagabend einen Selbstunfall im Ofeneggtunnel auf der A3. Foto: Kantonspolizei Glarus

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk





Ein 23-jähriger Junglenker baute am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr einen Selbstunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich. Als er aus Ofeneggtunnel bei Filzbach GL herausfahren wollte, habe er nach eigenen Aussagen wegen übersetzter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn verloren, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus am Montag.

Er krachte zunächst in die Tunnelwand und kollidierte anschliessend mit der rechten Leitplanke. Aufgrund der Kollision wurden beide Airbags ausgelöst. Der Junglenker war nicht angegurtet und erlitt leichte Schürfungen an der Hand, schreibt die Polizei. Am Auto entstand ein Totalschaden. Auch an der Autobahninfrastruktur entstand ein Sachschaden. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde ein Pannendienst eingesetzt.