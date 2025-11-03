DE
Geschwindigkeit überschätzt
Junglenker kracht in Ofeneggtunnel

Am Sonntagabend verlor ein 23-jähriger Junglenker auf der A3 die Kontrolle über sein Auto und baute einen Selbstunfall. Er prallte im Ofeneggtunnel gegen die Tunnelwand und kollidierte anschliessend mit einer Leitplanke. Am Auto entstand ein Totalschaden.
Publiziert: 09:23 Uhr
Aktualisiert: 09:24 Uhr
Ein Junglenker baute am Sonntagabend einen Selbstunfall im Ofeneggtunnel auf der A3.
Foto: Kantonspolizei Glarus
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk


Ein 23-jähriger Junglenker baute am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr einen Selbstunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich. Als er aus Ofeneggtunnel bei Filzbach GL herausfahren wollte, habe er nach eigenen Aussagen wegen übersetzter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn verloren, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus am Montag. 

Er krachte zunächst in die Tunnelwand und kollidierte anschliessend mit der rechten Leitplanke. Aufgrund der Kollision wurden beide Airbags ausgelöst. Der Junglenker war nicht angegurtet und erlitt leichte Schürfungen an der Hand, schreibt die Polizei. Am Auto entstand ein Totalschaden. Auch an der Autobahninfrastruktur entstand ein Sachschaden. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde ein Pannendienst eingesetzt. 

