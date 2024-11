Ein Bild aus dem Inneren des Fahrzeugs des Betrunkenen. Foto: Kantonspolizei Glarus

Auf einen Blick Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Fussgänger in Elm im Kanton Glarus

Fussgänger erlitt mehrere Brüche und Kopfverletzung, wurde ins Spital gebracht

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein Mann (73) mit seinem Auto vom Dorfzentrum Elm Glarus in Richtung Süden. Dabei übersah er auf der Höhe der Garage Auto Steiger AG einen in die gleiche Richtung gehenden Fussgänger, worauf es zur Kollision kam. Der Fussgänger war nach der Kollision ansprechbar, zog sich jedoch mehrere Brüche am Oberkörper und am Fussgelenk sowie eine Kopfverletzung zu.

Mit der Ambulanz wurde er ins Kantonsspital Glarus überführt. Am Auto entstand

erheblicher Sachschaden. Dem Betrunkenen am Steuer wurde durch die

Kantonspolizei vor Ort der Führerausweis abgenommen.